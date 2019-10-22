Эрдоган подробно объяснил Путину задачи операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным объяснил задачи военной операции на северо-востоке Сирии, передает корреспондент РБК.

«Господин Эрдоган дал подробное разъяснение целей и задач операции <...> Мы не раз замечали, что с пониманием относимся к шагам Турции», — заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

«Затронули все, что связано с операцией «Источник мира». Основная задача — ликвидация РПК и YPG (Отряды народной самообороны — РБК) и обеспечение возвращения сирийских беженцев», — сообщил по итогам переговоров Эрдоган.

Российский лидер также отметил, что его встреча с Эрдоганом позволила выйти на «судьбоносные решения» по Сирии. «Удалось выйти на решения, которые будут озвучены министрами иностранных дел. Они будут важными, если не судьбоносными», — добавил Путин.

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