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Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Эр-Рияд

Министр обороны США Марк Эспер с необъявленным визитом прибыл в Саудовскую Аравию, сообщает Reuters.

Это первый визит главы Пентагона в страну с момента его вступления в должность. По информации издания, в рамках визита в Эр-Рияд Эспер встретится с саудовскими лидерами и размещенным на территории страны американским военным контингентом.

В октябре американские власти отправили в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военнослужащих для защиты нефтяных объектов. Кроме того, на Ближний Восток были отправлены две батареи Patriot и противоракетный комплекс THAAD.

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Атака дронов на объекты компании Saudi Aramco. Фоторепортаж

Причиной переброски войск стала атака дронов на заводы Saudi Aramco, которая произошла 14 сентября. Сначала ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах», однако США и ряд стран обвинили в атаке Иран.

Теги: Пентагон, Саудовская Аравия, США, визит
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