«Сибзолото» опубликовало список погибших из-за прорыва дамбы на Сейбе

Компания«Сибзолото» опубликовала список погибших из-за прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае. В нем 15 фамилий.

Это гидромониторщики Толипов Дмитрий Борисович и Кожин Антон Михайлович, машинист экскаватора Семешков Геннадий Евгеньевич, водители «КамАЗов» Мазепов Алексей Викторович, Данилов Александр Михайлович и Боровской Александр Петрович, машинист бульдозера Поросёнов Сергей Иванович, токарь Пронин Виктор Викторович, элетрогазосварщик Боярсков Игорь Сергеевич. Еще двое погибших были водителями погрузчика — Фомичёв Денис Сергеевич и Свиридов Александр Евгеньевич.

Кроме того, погибли четыре охранника: Юдин Игорь Геннадьевич, Бельдянов Александр Анатольевич, Трофимов Валерий Владимирович и Максимов Павел Александрович.

Еще пять человек числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

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