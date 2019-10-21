СК опубликовал видео эксперимента с места убийства девочки в Саратове

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видео следственного эксперимента с подозреваемым в убийстве девочки в Саратове Михаилом Туватиным.

На записи видно, как закованный в наручники мужчина возле гаража говорит: «То есть, проходя мимо, она сказала что-то насчет гаража. Дальше я развернулся, получается, наоборот, зажал ей рот и завел ее сюда». После этого звук на записи исчезает, обвиняемого заводят в гараж, где он что-то показывает и рассказывает.

Видео: Следственный комитет РФ

Девятилетняя школьница пропала 9 октября в Саратове по пути в школу. Позже ее тело было найдено среди гаражей. 11 октября СМИ сообщили о задержании подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель, который отбывал наказание за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.