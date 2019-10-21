Подозреваемому в убийстве девочки в Саратове предъявили обвинения

Подозреваемому в убийстве девятилетней девочке жителю Саратова предъявили обвинения, он признал вину, сообщает Следственный комитет.

«Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении убийства малолетнего ребенка. Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью», — говорится в сообщении.

Тело ребенка нашли в гаражном массиве 10 октября, в тот же день был задержан 35-летний местный житель.

Он рассказал следователям, что несколько месяцев назад самовольно занял гараж и сменил там замок. По словам мужчины, 9 октября несовершеннолетняя увидела его в гараже. Он предположил, что недвижимость принадлежит семье девочки, испугался разоблачения и убил ее. Суд арестовал подозреваемого на два месяца.