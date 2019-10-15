Власти Саратова запретят детям отклоняться от маршрута по пути в школу

Власти Саратова запретят детям отклоняться от маршрута по пути в школу

В случае отклонения ребенка от маршрута родители должны будут объяснить, почему это произошло, а если школьник вынужден изменить путь — уведомить об этом школу. На прошлой неделе в Саратове по дороге в школу была убита девочка

Фото: Роман Демьяненко / ТАСС

В ходе совещания по безопасности детей в мэрии Саратова для каждого ребенка решили разработать индивидуальный маршрут от школы до дома, который будет запрещено нарушать, пишет «Коммерсантъ».

«В случае, если он отклонился от курса, от родителей должно последовать объяснение, почему это случилось», — заявила председатель комитета по образованию Лариса Ревуцкая. По ее словам, если школьник вынужден изменить маршрут, родители будут обязаны письменно уведомить школу об этом.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил зампредседателя правительства региона Сергею Наумову создать в каждом муниципалитете комиссию, которая должна проверить безопасность подхода к школам и детским садам.

На сайте Саратова сообщается, что глава города Михаил Исаев на этом совещании призвал сотрудников правоохранительных органов изучить возможность оборудования путей в школу камерами видеонаблюдения.