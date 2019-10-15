Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 64,25 (-0,11) Quote, 12:04
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 70,85 (-0,08) Quote, 12:04
Во Франции по запросу России задержали бывшего замглавы Центра связи ФСИН Общество, 16:10 Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы Экономика, 16:07 ЦБ исключил из черного списка менее 50% просивших об этом финансистов Финансы, 16:07 Букер-2019: кому и за что вручили премию Стиль, 15:59 Власти Саратова запретят детям отклоняться от маршрута по пути в школу Общество, 15:55 Задержанная в Минске россиянка сообщила о нахождении на свободе Политика, 15:50 На месте крушения Ан-72 в Конго нашли четыре неопознанных тела Общество, 15:49 Глава СК передал в Москву дело забитого до смерти в Красноярске мужчины Общество, 15:35 Москвич обвинил домработницу в краже 5 млн руб. Общество, 15:29 Синоптики предупредили о резких скачках давления в Центральной России Общество, 15:24 Эмоциональный интеллект: как протестировать и прокачать Pro, 15:21 Володин попросил Швейцарию научить Грузию обращению с Россией Политика, 15:12 Сколько Россия потеряла на отказе от доллара Quote, 15:12 Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили автомобили с надписью «ДПС» Политика, 15:10
Общество ,  
0 
Власти Саратова запретят детям отклоняться от маршрута по пути в школу
В случае отклонения ребенка от маршрута родители должны будут объяснить, почему это произошло, а если школьник вынужден изменить путь — уведомить об этом школу. На прошлой неделе в Саратове по дороге в школу была убита девочка
Фото: Роман Демьяненко / ТАСС

В ходе совещания по безопасности детей в мэрии Саратова для каждого ребенка решили разработать индивидуальный маршрут от школы до дома, который будет запрещено нарушать, пишет «Коммерсантъ».

«В случае, если он отклонился от курса, от родителей должно последовать объяснение, почему это случилось», — заявила председатель комитета по образованию Лариса Ревуцкая. По ее словам, если школьник вынужден изменить маршрут, родители будут обязаны письменно уведомить школу об этом.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил зампредседателя правительства региона Сергею Наумову создать в каждом муниципалитете комиссию, которая должна проверить безопасность подхода к школам и детским садам.

Общество
Следствие назвало мотив убийства девятилетней девочки в Саратове

На сайте Саратова сообщается, что глава города Михаил Исаев на этом совещании призвал сотрудников правоохранительных органов изучить возможность оборудования путей в школу камерами видеонаблюдения.

РБК направил официальный запрос в администрацию муниципального образования Саратова.

9 октября по дороге в школу в городе пропала девятилетняя девочка. На следующий день ее тело обнаружили среди гаражей, через которые она шла в образовательное учреждение. По подозрению в убийстве задержали 35-летнего Михаила Туватина, который дал признательные показания. Он рассказал, что некоторое время назад занял заброшенный гараж, а проходящая мимо школьница спросила, его ли это помещение. Подозреваемый подумал, что гараж может принадлежать семье девочки, и убил ее, испугавшись разоблачения. Суд арестовал его на два месяца.

Автор: Юлия Выродова
При участии: Артем Афонский
Теги: дети, Саратов, школа, Безопасность
Материалы по теме
Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение
Общество
Москалькова назвала убийцу девочки в Саратове мутантом
Общество
Убитую в Саратове девятилетнюю девочку похоронили
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter