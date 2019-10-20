Эрдоган обозначил США и Евросоюзу условия для возобновления боев в Сирии

Эрдоган обозначил США и Евросоюзу условия для возобновления боев в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об условиях возобновления боевых действий в Сирии европейским и американским партнерам, передает телеканал NTV.

Турция по соглашению с Вашингтоном обязуется на 120 часов прекратить военные действия, чтобы дать возможность курдским отрядам, входящим в коалицию «Силы демократической Сирии», покинуть приграничной зону безопасности. В случае неисполнения обязательств турецкий лидер пообещал лидерам ЕС и США возобновить военную операцию в Сирии.

Как подчеркнул Эрдоган, всего за девять дней турецкой армии удалось обезвредить 765 террористов, а также очистить территорию в 1,5 тыс. кв. м и взять под контроль 111 населенных пунктов.

Договоренность по приостановке военной операции Эрдоган и вице-президент США Майкл Пенс достигли 17 октября.