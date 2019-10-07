Трамп пригрозил «разрушить и уничтожить» экономику Турции

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter пригрозил «уничтожить» экономику Турции в том случае, если Анкара «перейдет черту».

Трамп утверждает, что уже поступал так раньше. «Они [турки] вместе с Европой и другими должны следить за задержанными бойцами ИГ [«Исламское государство», запрещенная в России группировка] и [их семьями]», — написал Трамп на фоне подготовки Анкарой военной операции в Сирии.

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