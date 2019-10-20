Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 63,95 (-0,06) Quote, 18 окт, 12:34
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 71,13 (+0,23) Quote, 18 окт, 12:34
РФС посоветовал церкви не ревновать из-за увлечения болельщиков футболом Спорт, 14:42 После гибели двух коммунальщиков в Екатеринбурге возбудили дело Общество, 14:32 В Петербурге обокрали квартиру сотрудницы центра Алмазова на ₽3 млн Общество, 14:28 Испанские диетологи назвали вредные продукты Общество, 14:07 Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе РБК и ГАЗ, 14:03 В Британии запустили операцию Yellowhammer на случай жесткого Brexit Политика, 14:03 Пожар на складе со скотчем в Москве ликвидировали Общество, 13:55 Лавров привел пример «разводки» в дипломатии Политика, 13:53 Путин и Медведев поздравили дорожников с профессиональным праздником Общество, 13:50 СМИ сообщили об идущей в Сирию из Ирака эвакуационной колонне войск США Политика, 13:37 Спасатели нашли еще одного пропавшего без вести после прорыва дамбы Общество, 13:11 «Рубин» сообщил о состоянии попавшего после матча в реанимацию футболиста Спорт, 12:56 В Грузии актеры устроили протест из-за гастролей российских коллег Общество, 12:52 В Уфе семь студентов отравились в столовой колледжа Общество, 12:49
Политика ,  
0 
СМИ сообщили об идущей в Сирию из Ирака эвакуационной колонне войск США

Американская транспортная колонна въехала на территорию Сирии со стороны Северного Ирака для завершения эвакуации военных баз США с территории, где Турция проводит военную операцию. Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента.

Согласно его оценкам, колонна состоит более чем из 100 грузовиков, их сопровождает военная охрана. Сообщается, что накануне американский конвой выдвинулся в сторону Ирака из сирийских провинций Алеппо и Ракка. 

Глава Пентагона Марк Эспер ранее сообщил, что США продолжают выводить свои войска с северо-востока Сирии. По его словам, около тысячи американских военнослужащих будут передислоцированы в западный Ирак для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии 9 октября. Ее целью Анкара называет создание зоны безопасности на границе двух стран.

После начала операции американские войска покинули часть баз на севере Сирии. На их место пришла правительственная армия Сирии, с которой курды заключили соглашение, которое должно помочь им отразить наступление турецких войск.

В четверг, 17 октября, Анкара и Вашингтон договорились о временном прекращении огня в Сирии на 120 часов. За это время курдские «Отряды народной самообороны» должны покинуть зону операции. Взамен Вашингтон отменит экономические санкции, введенные против Анкары на фоне начала военных действий.

Теги: США, Сирия, эвакуация
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
Глава Пентагона сообщил о переброске 1 тыс. военных из Сирии в Ирак
Политика
В Анкаре заявили о планах разместить беженцев на сирийской границе
Политика
Турецкий военный погиб на севере Сирии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter