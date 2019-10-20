СМИ сообщили об идущей в Сирию из Ирака эвакуационной колонне войск США

СМИ сообщили об идущей в Сирию из Ирака эвакуационной колонне войск США

Американская транспортная колонна въехала на территорию Сирии со стороны Северного Ирака для завершения эвакуации военных баз США с территории, где Турция проводит военную операцию. Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента.

Согласно его оценкам, колонна состоит более чем из 100 грузовиков, их сопровождает военная охрана. Сообщается, что накануне американский конвой выдвинулся в сторону Ирака из сирийских провинций Алеппо и Ракка.

Глава Пентагона Марк Эспер ранее сообщил, что США продолжают выводить свои войска с северо-востока Сирии. По его словам, около тысячи американских военнослужащих будут передислоцированы в западный Ирак для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии 9 октября. Ее целью Анкара называет создание зоны безопасности на границе двух стран.

После начала операции американские войска покинули часть баз на севере Сирии. На их место пришла правительственная армия Сирии, с которой курды заключили соглашение, которое должно помочь им отразить наступление турецких войск.