Ущерб от беспорядков во время протестов в Барселоне оценили в €2,5 млн

Ущерб от беспорядков во время протестов в Барселоне оценили в €2,5 млн

Власти Барселоны оценили ущерб, нанесенный в результате беспорядков во время акций протеста, в более чем €2,5 млн. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники в мэрии города.

Ущерб оценили по итогам беспорядков, которые начались 15 октября. Собеседники отметили, что в сумму не включены повреждение мощеных улиц и сверхурочная работа персонала, особенно уборщиков.

Агентство отмечает, что в воскресенье, 20 октября, участники акций протеста сожгли 35 мусорных контейнеров на сумму €43,75 тыс., а в пятницу сгорели 300 штук. По данным EFE, всего со вторника митингующие подожгли 1035 контейнеров.

18 октября агентство со ссылкой на источники сообщало, что городской совет Барселоны оценивает ущерб от акций протеста в размере €1,5 млн. В него включили повреждение мебели, контейнеров для мусора и городских дорожных знаков.