Беспорядки в Барселоне. Фоторепортаж

Акции протеста в Каталонии начались в понедельник, 14 октября, после того как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению референдума о независимости от Испании в 2017 году. Большинство проголосовало за выход региона из состава Испании, парламент Каталонии принял резолюцию о независимости. Правительство Испании не признает итогов референдума, организаторов привлекли к ответственности. Они получили длительные сроки: бывший замглавы правительства Ориол Жункерас — 13 лет тюрьмы, бывший глава регионального управления по внешнеполитическим делам Рауль Ромева и его секретарь Жорди Туруль — по 12 лет лишения свободы