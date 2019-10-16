Общество , 16 окт, 13:04
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Беспорядки в Барселоне. Фоторепортаж
В Каталонии уже несколько дней продолжаются беспорядки, которые начались после того, как 14 октября Верховный суд Испании приговорил девять сторонников отделения от Испании к длительным срокам лишения свободы. Акции, переросшие в беспорядки, прошли в нескольких городах, но самые многочисленные — в Барселоне. Всего в ходе беспорядков были арестованы десятки человек, более 70 получили ранения
15 октября массовые митинги, многие из которых переросли в беспорядки, прошли в нескольких городах Каталонии
Самый многочисленный митинг — на нем собралось порядка 40 тыс. человек — прошел в Барселоне
Акции протеста в Каталонии начались в понедельник, 14 октября, после того как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению референдума о независимости от Испании в 2017 году. Большинство проголосовало за выход региона из состава Испании, парламент Каталонии принял резолюцию о независимости. Правительство Испании не признает итогов референдума, организаторов привлекли к ответственности. Они получили длительные сроки: бывший замглавы правительства Ориол Жункерас — 13 лет тюрьмы, бывший глава регионального управления по внешнеполитическим делам Рауль Ромева и его секретарь Жорди Туруль — по 12 лет лишения свободы
Основное требование протестующих — освобождение каталонских лидеров
В ходе беспорядков 15 октября пострадали более 130 человек
Не менее 25 человек было арестовано
Часть протестующих бросали в полицейских бутылки и петарды, а также металлические ограждения, поджигали мусорные баки. В ответ те применили спецсредства
Протесты проходили у здания представительств правительства Испании в Барселоне, Жироне и других городах Каталонии
Многие выходили на улицы с каталонскими флагами и плакатами с лозунгами «Свободу», «Наш приговор — неповиновение», «Мы знаем, они невиновны»
Во время беспорядков в Барселоне было закрыто несколько станций метро. Аэропорт Эль-Прат, где тоже произошли беспорядки, вел работу в сокращенном режиме: многие авиакомпании отменили часть рейсов