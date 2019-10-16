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Беспорядки в Барселоне. Фоторепортаж
В Каталонии уже несколько дней продолжаются беспорядки, которые начались после того, как 14 октября Верховный суд Испании приговорил девять сторонников отделения от Испании к длительным срокам лишения свободы. Акции, переросшие в беспорядки, прошли в нескольких городах, но самые многочисленные — в Барселоне. Всего в ходе беспорядков были арестованы десятки человек, более 70 получили ранения
Барселона
(Фото: Joan Mateu / AP Photo)
15 октября массовые митинги, многие из которых переросли в беспорядки, прошли в нескольких городах Каталонии
Участник акции протеста на одной из улиц Барселоны
(Фото: Джорди Бойшареу / РИА Новости)
Самый многочисленный митинг — на нем собралось порядка​ 40 тыс. человек — прошел в Барселоне
Барселона
(Фото: Emilio Morenatti / AP Photo)
Акции протеста в Каталонии начались в понедельник, 14 октября, после того как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению референдума о независимости от Испании в 2017 году. Большинство проголосовало за выход региона из состава Испании, парламент Каталонии принял резолюцию о независимости. Правительство Испании не признает итогов референдума, организаторов привлекли к ответственности. Они получили длительные сроки: бывший замглавы правительства Ориол Жункерас — 13 лет тюрьмы, бывший глава регионального управления по внешнеполитическим делам Рауль Ромева и его секретарь Жорди Туруль — по 12 лет лишения свободы
Барселона
(Фото: Albert Gea / Reuters)

Основное требование протестующих — освобождение каталонских лидеров

Барселона
(Фото: Джорди Бойшареу / РИА Новости)

В ходе беспорядков 15 октября пострадали​​ более 130 человек

Фото: Emilio Morenatti / AP Photo
Не менее 25 человек было арестовано
Фото: Джорди Бойшареу / РИА Новости
Часть протестующих бросали в полицейских бутылки и петарды, а также металлические ограждения, поджигали мусорные баки. В ответ те применили спецсредства
Фото: Emilio Morenatti / AP Photo
Протесты проходили ​у здания представительств правительства Испании в Барселоне, Жироне и других городах Каталонии
Фото: Jon Nazca / Reuters
Многие выходили на улицы с ​каталонскими флагами и плакатами с лозунгами «Свободу», «Наш приговор — неповиновение», «Мы знаем, они невиновны»
Фото: Juan Medina / Reuters
Во время беспорядков в Барселоне было закрыто несколько станций метро. Аэропорт Эль-Прат, где тоже произошли беспорядки, вел​ работу в сокращенном режиме: многие авиакомпании отменили часть рейсов
Теги: мультимедиа, Каталония, Барселона
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