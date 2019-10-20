В ходе субботних протестов в Каталонии задержали 13 человек

В ходе субботних протестов в Каталонии задержали 13 человек

В Каталонии в ходе протестных акции в субботу, 19 октября, были задержаны 13 человек, сообщается на странице местной полиции в Twitter.

В ведомстве отметили, что во время митингов пострадали четверо полицейских.

Массовые уличные протесты начались в Каталонии после того, как 14 октября Верховный суд Мадрида приговорил к реальным срокам лидеров автономии, которые были причастны к организации референдума о независимости региона в 2017 году.

18 октября в Каталонии прошла всеобщая забастовка, во время которой были перекрыты основные дороги к городу, а в аэропорту отменили несколько десятков рейсов. В тот же день на протестную акцию в центре города вышли полмиллиона человек. Полиция обвиняет протестующих в организации беспорядков, поджогах и начала применять водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Общее число пострадавших оценивается в несколько сотен человек.