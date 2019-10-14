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Лидеров Каталонии приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы из-за референдума
Девятерых лидеров сторонников отделения от Испании приговорили к длительным срокам лишения свободы. Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон назвал решение суда варварством
Ориол Жункерас (Фото: Javier Barbancho / Reuters)

Верховный суд Мадрида вынес приговор лидерам Каталонии, которые были причастны к организации референдума о независимости региона в 2017 году, сообщает Bloomberg.

Бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас получил максимальный срок — 13 лет тюрьмы. Суд обвинил его в подстрекательстве к мятежу и злоупотреблении государственными средствами. Бывший глава регионального управления по внешнеполитическим делам Рауль Ромева и его секретарь Жорди Туруль были признаны виновными по тем же обвинениям и получили 12 лет лишения свободы. Экс-председателя парламента Каталонии Карме Форкадель приговорили к 11 годам заключения за мятеж. Еще шестеро лидеров сторонников независимости Каталонии получили менее продолжительные сроки.

«В общей сложности 100 лет тюрьмы. Варварство!», — написал на своей странице в сети Twitter экс-глава каталонского женералитата Карлес Пучмедон, скрывшийся от испанского правосудия в Бельгии.

Прокуратура добивалась назначения подсудимым более суровых наказаний. В частности, Жункераса прокурор просил приговорить к 25 годам лишения свободы, Туруля — к 16 годам, Форкадель — к 17 годам.

Фотогалерея 
Каталония решила отделиться от Испании. Фотогалерея

В Каталонии 1 октября 2017 года прошел референдум. Большинство проголосовало за выход региона из состава Испании. 27 октября парламент Каталонии принял резолюцию о независимости. В Мадриде не признали итоги референдума, а организаторов привлекли к ответственности.

Жункерас и еще несколько членов правительства Каталонии, при котором прошел референдум о независимости автономии и была принята соответствующая декларация, были задержаны в начале ноября 2017 года. Экс-глава каталонского женералитата Карлес Пучдемон и часть его соратников скрылись за границей.

Авторы: Евгений Калюков, Георгий Тадтаев
Теги: Каталония, референдум о независимости
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