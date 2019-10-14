Лидеров Каталонии приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы из-за референдума

Лидеров Каталонии приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы из-за референдума

Девятерых лидеров сторонников отделения от Испании приговорили к длительным срокам лишения свободы. Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон назвал решение суда варварством

Ориол Жункерас (Фото: Javier Barbancho / Reuters)

Верховный суд Мадрида вынес приговор лидерам Каталонии, которые были причастны к организации референдума о независимости региона в 2017 году, сообщает Bloomberg.

Бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас получил максимальный срок — 13 лет тюрьмы. Суд обвинил его в подстрекательстве к мятежу и злоупотреблении государственными средствами. Бывший глава регионального управления по внешнеполитическим делам Рауль Ромева и его секретарь Жорди Туруль были признаны виновными по тем же обвинениям и получили 12 лет лишения свободы. Экс-председателя парламента Каталонии Карме Форкадель приговорили к 11 годам заключения за мятеж. Еще шестеро лидеров сторонников независимости Каталонии получили менее продолжительные сроки.

«В общей сложности 100 лет тюрьмы. Варварство!», — написал на своей странице в сети Twitter экс-глава каталонского женералитата Карлес Пучмедон, скрывшийся от испанского правосудия в Бельгии.

Прокуратура добивалась назначения подсудимым более суровых наказаний. В частности, Жункераса прокурор просил приговорить к 25 годам лишения свободы, Туруля — к 16 годам, Форкадель — к 17 годам.