Лидеров Каталонии приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы из-за референдума

Верховный суд Мадрида вынес приговор лидерам Каталонии, которые были причастны к организации референдума о независимости региона в 2017 году, сообщает Bloomberg.
Бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас получил максимальный срок — 13 лет тюрьмы. Суд обвинил его в подстрекательстве к мятежу и злоупотреблении государственными средствами. Бывший глава регионального управления по внешнеполитическим делам Рауль Ромева и его секретарь Жорди Туруль были признаны виновными по тем же обвинениям и получили 12 лет лишения свободы. Экс-председателя парламента Каталонии Карме Форкадель приговорили к 11 годам заключения за мятеж. Еще шестеро лидеров сторонников независимости Каталонии получили менее продолжительные сроки.
«В общей сложности 100 лет тюрьмы. Варварство!», — написал на своей странице в сети Twitter экс-глава каталонского женералитата Карлес Пучмедон, скрывшийся от испанского правосудия в Бельгии.
Прокуратура добивалась назначения подсудимым более суровых наказаний. В частности, Жункераса прокурор просил приговорить к 25 годам лишения свободы, Туруля — к 16 годам, Форкадель — к 17 годам.