Полиция в Барселоне начала применять резиновые пули

Полиция в Барселоне начала применять резиновые пули

Полиция Барселоны начала применять спецсредства для разгона участников протестной акции, сообщает Associated Press и телеканал RTVE.

По данным агентства полицейские использовали водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. По данным RTVE, спецсредства применялись, чтобы дать пожарным возможность потушить подожженные баррикады, возведенные протестующими рядом со зданием Национальной полиции Каталонии. Полиция призвала участников акции протеста разойтись.

18 октября полиция Барселоны сообщила, что в акции протеста приняли участие более 500 тыс. чел.

Акции протеста начались в Каталонии 14 октября из-за приговоров десяти лидерам движения за независимость региона от Испании. Наибольший срок — 13 лет тюрьмы — получил экс-замглавы каталонского правительства Ориол Жункерас. Его обвинили в злоупотреблении госсредствами и подстрекательстве к мятежу.