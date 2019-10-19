В Каталонии задержали 54 участников протестов

В Каталонии в ходе протестной акции, которая проходила 18 октября, задержали 54 человека. Об этом сообщает местная полиция Mossos de Escuadra в Twitter.

По данным газеты El Pais, 182 человека, 152 из которых жители Барселоны, получили травмы. При этом 63 человека были госпитализированы.

Как сообщает Mossos de Escuadra, в ходе протестов пострадали 18 сотрудников полиции.

В пятницу, 18 октября, в Каталонии прошла всеобщая забастовка, участие в которой приняли больше полумиллиона человек. Люди ограничили доступ к основным подъездным дорогам к Барселоне, а в аэропорту города отменили 57 рейсов. Протестующие также заблокировали доступ к собору Святого Семейства (Саграда-Фамилия).

Полиция сообщала, что участники протеста устраивали пожары, запускали пиротехнику, бросали мусор и камни в сотрудников полиции. В частности, сообщалось, что люди жгли уличную мебель на площади Уркинаона.