СК подтвердил версию о прорыве двух дамб в Красноярском крае

СК подтвердил версию о прорыве двух дамб в Красноярском крае

В Курагинском районе Красноярского края прорвало две технологические дамбы. Об этом «Интерфаксу» сообщила старший помощник руководителя регионального главка СКР Ольга Шаманская.

«Во время ЧС произошел прорыв двух дамб, а не одной, каскад дамб разрушился», — сказала она.

Прорыв произошел утром 19 октября на реке Сейба. Потоки воды залили два вагончика с рабочими. В результате погибли 15 человек, 14 пострадали и шестеро остаются пропавшими без вести. Президент Владимир Путин поручил помочь семьям погибших, а также выяснить причины ЧП.

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