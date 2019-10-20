Общество , 20 окт, 11:48
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СК подтвердил версию о прорыве двух дамб в Красноярском крае
В Курагинском районе Красноярского края прорвало две технологические дамбы. Об этом «Интерфаксу» сообщила старший помощник руководителя регионального главка СКР Ольга Шаманская.
«Во время ЧС произошел прорыв двух дамб, а не одной, каскад дамб разрушился», — сказала она.
Прорыв произошел утром 19 октября на реке Сейба. Потоки воды залили два вагончика с рабочими. В результате погибли 15 человек, 14 пострадали и шестеро остаются пропавшими без вести. Президент Владимир Путин поручил помочь семьям погибших, а также выяснить причины ЧП.
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