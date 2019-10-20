МЧС отчиталось о поиске пропавших после прорыва дамбы в Красноярском крае

МЧС отчиталось о поиске пропавших после прорыва дамбы в Красноярском крае

Кинологи за прошедшие сутки обследовали 2 тыс. кв. м на месте прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

«При проведении аварийно-спасательных работ за минувшие сутки спасателями, пожарными было обследована береговая линия и русло реки Сейба на удалении 9 км», — добавили спасатели.

В главке отметили, что пропавшими без вести остаются шесть человек. В воскресенье, 20 октября, спасатели продолжат разбирать завалы на берегу реки. Для этого они воспользуются инженерной техникой золотодобывающей артели.

Помимо этого они обследуют береговую линию на удалении 9 км и устье реки Сейба, где она сливается с рекой Сисим, а также проведут поисково-спасательные работы вниз по течению на 3 км.