После прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора артели

После прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора артели

По данным СМИ, задержан гендиректор артели «Сисим», которая осваивала участок, где прорвало дамбу. В результате прорыва погибли 15 человек, шесть пропали без вести

Фото: Пресс-служба губернатора Красноярского края / ТАСС

Гендиректора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае, задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Информацию подтверждает источник ТАСС в правоохранительных органах.

По данным источника «РИА Новости», его везут в региональный СК для проведения следственных действий.

«Интерфакс» и РЕН-ТВ пишут, что речь идет о гендиректоре ООО «Сисим» (принадлежит холдингу «Сибзолото»).

Накануне стало известно, что следователи проводят обыски в организации, которой принадлежит разрушенная дамба. Следственные действия ведутся в рамках дела по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По данным источников агентств, обыски проводились в «Сибзолоте».