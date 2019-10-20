Врачи сообщили о состоянии пострадавших при ЧП с дамбой под Красноярском

Врачи сообщили о состоянии пострадавших при ЧП с дамбой под Красноярском

Один из пострадавших при прорыве дамбы на реке Сейба в Красноярском крае находится в тяжелом состоянии, однако угрозы для его жизни нет. Трое других пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили ТАСС в Красноярской краевой клинической больнице.

По словам представителя больницы, у пострадавшего, находящегося в тяжелом состоянии, поврежден позвоночник. У еще одного госпитализированного сломана рука.

«Он ее сломал, когда вытаскивал из воды другого пострадавшего», — заявили в больнице. Представитель медучреждения отметил, что при подобных происшествиях необходимо дополнительное наблюдение, поскольку спустя несколько дней могут начаться осложнения.

В ночь на 19 октября на реке Сейба прорвало дамбу, расположенную вблизи золотодобывающей артели. В результате происшествия водой смыло несколько вагончиков, в которых жили рабочие. Погибли 15 человек, шесть рабочих числятся пропавшими без вести. Власти региона объявили 21 октября днем траура по погибшим.