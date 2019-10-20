На месте прорыва дамбы в Красноярском крае возобновили поисковую операцию

На месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края возобновилась поисково-спасательная операция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Как сообщается на сайте ведомства, 20 октября продолжатся разборы завалов мусора вдоль реки Сейба. Спасатели обследуют береговую линию реки и ее устье в месте слияния с рекой Сисим и вниз по течению. По данным ведомства, шесть человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Ранее число пропавших сократилось с 13 до шести, семерых людей нашли живыми.

В ночь на 19 октября в Курагинском районе прорвало дамбу на реке Сейба возле золотодобывающей артели. Поток воды затопил два вагончика, в которых жили рабочие. В результате прорыва дамбы погибли 15 человек, в районе происшествия ввели режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть двух и более лиц). О происшествии доложили президенту России Владимиру Путину. Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил понедельник 21 октября днем траура.