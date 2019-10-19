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Brexit ,  
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Парламент Британии перенес голосование по новой сделке с ЕС о Brexit

Парламент Великобритании проведет голосование по новому соглашению с Евросоюзом о Brexit в понедельник, 21 сентября. Об этом сообщил лидер палаты общин (член кабмина, отвечающий за взаимодействие палаты с правительством) Джейкоб Риз-Мог, передает Reuters.

Голосование по утверждению сделки должно было пройти в субботу, 19 октября. Однако депутаты выступили за воздержание от поддержки сделки до тех пор, пока не будет принято официальное законодательство о ратификации.

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Британский парламент проголосовал за новую отсрочку Brexit

Парламент поддержал поправку, которая обязывает премьер-министра просить об отсрочке выхода из ЕС вне зависимости от результатов голосования по утверждению соглашения по Brexit.

Однако премьер Борис Джонсон заявил, что не будет вести переговоры об отсрочке. Он настаивает на выходе страны из ЕС 31 октября.

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17 октября Лондон и Брюссель объявили о новой сделке по выходу Британии из Евросоюза. Его должен одобрить британский парламент. Принятое в октябре 2018 года соглашение трижды отвергалось депутатами Великобритании. Европарламент выразил готовность предоставить новую отсрочку.

Теги: Великобритания, Brexit
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