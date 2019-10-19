Сторонники второго референдума по Brexit вышли на марш в Лондоне

Сотни тысяч человек принимают участие в акции протеста против выхода Великобритании из Евросоюза, которая проходит в субботу, 19 октября, в Лондоне. Об этом сообщает The Independent.

Организатор митинга — People's Vote («Народное голосование») — требует от премьер-министра Бориса Джонсона провести повторный референдум о Brexit.

Протестующие направляются к зданию Вестминстерского дворца, где проходит голосование депутатов палаты общин по поправке об отсрочке Brexit. Марш демонстрантов начался в 12:00 по местному времени (14:00 мск) на Парк-лейн и закончится на Парламентской площади.

Как сообщает The Standard со ссылкой на пресс-секретаря палаты общин, один из участников акции был задержан сотрудниками полиции за незаконный проход в Вестминстерский дворец. В Twitter-аккаунте People's Vote UK также появилась видеозапись с митинга, сделанная с высоты птичьего полета.