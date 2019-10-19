СМИ опубликовали список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Telergam-канал Mash, портал «Лайф» и «Комсомольская правда» опубликовали список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае. В настоящее время известно о 15 жертвах и 14 пострадавших. Есть и пропавшие без вести.

Помимо этого телеканалы РЕН ТВ и «Пятый канал» разместили список пострадавших в результате происшествия. Согласно их данным, ранения получили 16 человек.

Дамбу на реке Сейба возле золотодобывающей артели прорвало в ночь на 19 октября. Поток воды затопил два вагончика временного поселка, где жили рабочие. Жителей расположенного поблизости поселка Щетинкино начали эвакуировать.