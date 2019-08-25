Меркель назвала условие возвращения России в формат G7

Для возвращения России к формату G7 необходим прогресс в реализации минских договоренностей по Украине. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на полях саммита «Большой семерки», пишет Onvista.

«От Германии я дала понять, что нам нужен прогресс в реализации Минского процесса, чтобы мы могли говорить о включении России в G7», — сказала она, уточнив, что это мнение разделяют и другие участники «Группы семи».

По ее словам, Германия и Франция сейчас добиваются встречи в нормандском формате с участием президентов России и Украины, в котором необходимо продвигать минские договоренности по урегулированию кризиса на востоке Украины.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон также говорил, что вернуться к формату G7, не решив ситуацию на Донбассе, было бы стратегической ошибкой.