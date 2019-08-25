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Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
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Политика ,  
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Меркель назвала условие возвращения России в формат G7

Для возвращения России к формату G7 необходим прогресс в реализации минских договоренностей по Украине. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на полях саммита «Большой семерки», пишет Onvista.

«От Германии я дала понять, что нам нужен прогресс в реализации Минского процесса, чтобы мы могли говорить о включении России в G7», — сказала она, уточнив, что это мнение разделяют и другие участники «Группы семи».   

По ее словам, Германия и Франция сейчас добиваются встречи в нормандском формате с участием президентов России и Украины, в котором необходимо продвигать минские договоренности по урегулированию кризиса на востоке Украины. 

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Кремль понадеялся на здравый смысл у всех стран G7 в отношениях с Россией

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон также говорил, что вернуться к формату G7, не решив ситуацию на Донбассе, было бы стратегической ошибкой.    

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, предлагал вернуть Россию в G8, уточняя, что такой формат переговоров является более уместным и целесообразным. Американский лидер также намерен пригласить Россию на саммит G7 2020 года в США в качестве гостя.  

Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года, тогда в G8 входили Россия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. После присоединения Крыма к России в 2014 году западные страны объявили о переходе к формату G7.  

Теги: Ангела Меркель, G7
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