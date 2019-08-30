Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,52 -0,07 EUR Бирж. 73,40 -0,21 Brent 60,92 +0,28% USD Нал. 66,83 66,06 EUR Нал. 73,88 72,97 USD ЦБ 66,49 -0,26 EUR ЦБ 73,38 -0,57 EUR/USD 1,1039 -0,0015 BTC/USD Бирж. 9 610,25 +108,55 IMOEX 2 730,30 +0,59% RTSI 1 293,02 +0,63% DJIA 26 362,25 +1,25% Nasdaq 7 973,39 +1,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Dollar General $180 (+14,85%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,61%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+33,74%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+25,14%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Сургутнефтегаз ₽37,36 (+17,04%) прогноз ВТБ Капитал к 29.08.20 Купить
Dollar General $180 (+14,85%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,61%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+33,74%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+25,14%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Сургутнефтегаз ₽37,36 (+17,04%) прогноз ВТБ Капитал к 29.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 66,49 (-0,26) Quote, 12:36
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 73,38 (-0,57) Quote, 12:36
Аналитики Google сообщили о работавшей два года схеме кибератак на iPhone Технологии и медиа, 15:08 Медведчук приехал в «Лефортово» на фоне готовящегося обмена заключенными Политика, 15:07 Путин назвал семью с тремя детьми нормальной и правильной Политика, 15:00 ФСБ задержала фигуранта дела о хищении газа у «Газпрома» на ₽30 млрд Общество, 14:59 Как защитить данные. Дайджест иностранных СМИ Pro, 14:57 РФПИ закрыл сделку с производителем протезов Бизнес, 14:54 Вышинскому не вернули документы после освобождения Политика, 14:50 Определились соперники «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы Спорт, 14:50 УЕФА признал Эдена Азара лучшим игроком Лиги Европы Спорт, 14:47 Слуги народа: кто вошел в новое правительство Украины Политика, 14:42  ВТБ не нашел покупателей на гостиницу «Пекин» в Москве за ₽5,6 млрд Бизнес, 14:35 В Национальную общественную телерадиокомпанию Украины пришли с обысками Общество, 14:31 Польша определилась с размещением новых подразделений американских войск Политика, 14:28 Сборы фильма «Король Лев» побили в прокате рекорд «Мстителей. Финал» Технологии и медиа, 14:16
Мнение ,  
0 
Дмитрий Тренин Полезная провокация: что показала дискуссия о возвращении G8
Москва даже в случае возвращения в заветный клуб ведущих мировых держав получила бы лишь еще одну площадку для театральной полемики с Западом наряду с Совбезом ООН, но без права вето

Сразу оговоримся: дискуссия о приглашении России в круг ведущих западных государств, запущенная президентом США Дональдом Трампом накануне саммита G7 в Биаррице, искусственна и абсолютна беспочвенна. «Восьмерка» — это было ясно с 2014 года — не может быть и не будет восстановлена. И дело не только в том, что Россия не принадлежит к семье либеральных демократий, а ее лидер считает либерализм устаревшим; между Россией и США вот уже пять лет продолжается конфронтация, сопоставимая с холодной войной, и это новое противоборство имеет долгосрочную тенденцию к обострению.

В то же время провокация Трампа оказалась небезынтересной. Она позволила подсветить некоторые существенные моменты в нынешних отношениях России и Запада.

Страхи Запада

Во-первых, она подтвердила, что Трамп и сегодня уже американский истеблишмент в целом видят главную угрозу для США в Китае. Именно эта угроза заставляет думать об укреплении позиций Запада. Вашингтон, с начала 1990-х годов привыкший игнорировать российский фактор в международных отношениях как несущественный, столкнулся с реальностью все более тесного и многостороннего — включая военные аспекты — сближения Пекина и Москвы. Прежние американские администрации относились к российско-китайскому взаимодействию спокойно, считая Россию слишком слабой и малоинтересной для Китая, а китайско-российские противоречия слишком сильными, чтобы допустить прочный союз между двумя странами.

В итоге США пренебрегли важным принципом собственной геополитики — не допускать альянса двух крупнейших держав Евразии. Более того, осуществляя одновременное давление на Россию и Китай, США сплачивали Москву и Пекин еще крепче. Если раньше Россия противостояла Вашингтону в одиночку, а Китай старался договориться с США, то в последнее время обе страны все больше координируют свои действия на американском направлении. В этих условиях Трамп очевидно пытается примириться с Москвой и как минимум добиться ее нейтралитета в центральном для США конфликте, но встречает упорное и эффективное противодействие со стороны демократов, по мнению которых Россия в 2016 году украла победу у Хиллари Клинтон.

Во-вторых, вброшенная Трампом тема восстановления G8 попала в резонанс с усиливающимися страхами европейцев по поводу того, что «потеря России» Западом чревата будущим фактическим соседством Европы с Китаем, если восточный форпост западного мира Россия совершит геополитический кульбит и превратится в западный плацдарм мира восточного. Европа никогда всерьез не стремилась к интеграции России, хорошо сознавая трудности и цену такой попытки, но она надеялась, что Россия будет оставаться буфером между Западом и Китаем. Сближение Москвы и Пекина при ведущей роли последнего опрокидывает эти надежды.

Вдобавок недавнее прекращение действия ДРСМД возрождает призрак опасного российско-американского противостояния в Европе. Поэтому, играя роль политического лидера ЕС, французский президент Эмманюэль Макрон пытается оживить диалог с Москвой, в том числе приглашая Путина во Францию за несколько дней до саммита G7. Италия поддерживает «российскую» инициативу Трампа. Германия демонстрирует респектабельную невозмутимость, указывая, что вначале Москва должна вернуть Донбасс. Лондон предсказуемо против, Макрон сдает назад, но подчеркивает важность России для ЕС. Впрочем, все это вряд ли имеет решающее значение. Европа беспокоится, но мало что может сделать. Ее влияние в стратегических и геополитических вопросах сегодня гораздо ниже, чем даже во времена холодной войны.

Ошибка Москвы

Наконец, в самой России слова Трампа вызвали гораздо больший интерес, чем они того заслуживали. Не только высокопоставленные чиновники, но и Владимир Путин сочли необходимым их публично прокомментировать. Смысл этих комментариев был ясен: если будет официальное приглашение, мы готовы рассмотреть его и вернуться к формату, из которого сами не выходили, а дальше работать с партнерами на равноправной основе, без всяких предварительных условий с их стороны. Такой подход дипломатически корректен и внешне привлекателен. Действительно, дело можно представить так, что Запад осознал свою ошибку и готов вернуться к прежнему формату отношений безо всяких уступок со стороны Москвы. Проблема в том, что такой вывод в корне неверен. В данном случае слово — серебро, а молчание — золото. Официальной Москве было бы лучше проигнорировать слова Трампа, чем относиться к ним всерьез.

Причин для этого достаточно. Трамп — известный хозяин своего слова: он его как дает, так и забирает (достаточно вспомнить несостоявшуюся встречу Путина с ним на аргентинской «Двадцатке»). Зато Трамп не полный хозяин в своей стране. Каждая встреча Путина с ним провоцирует конгресс на новые антироссийские санкции. В 2020 году саммит «Семерки» пройдет в США, и появление российского лидера в разгар президентской избирательной кампании в очередной раз мобилизовало бы противников Трампа на борьбу с Россией. Представление может быть очень интересным, но обойдется недешево.

Но даже если допустить невероятное — восстановление российского членства в заветном клубе, то итогом будет то, что Москва получит всего лишь еще одну площадку для театральной полемики с коллективным Западом наряду с Совбезом ООН, на которой у нее, однако, не будет права вето и где все решения расплывчаты и необязательны.

Россия — страна большая, но одинокая. Это не трагедия, а факт. Она давно состоялась, она самодостаточна, для нее главное — быть, а не принадлежать к кому-то в Европе, Азии или на глобальном уровне. Членство в различных клубах, даже самых престижных, не определяет российскую международную идентичность. Статус страны зависит от ее реальных способностей и возможностей, а не от приглашения со стороны президента США. У руководства России есть политическая воля и пока еще общественная поддержка. У страны есть богатый и ценный опыт в мировых делах и реальные инструменты силы — и военной, и информационной, и не только.

Главное уязвимое место России на международной арене — экономика, а также растущее отставание в технологической сфере. А фундаментальная проблема страны — дурное качество значительной части управляющей элиты, служащей в основном себе самой. Пока эта проблема не будет решена, пока не появится подлинно национальная элита, Россия будет выступать ниже своих способностей — и в отношениях с другими странами на востоке и западе, и в глобальных форумах типа «Двадцатки». Об этом и надо думать. А Трамп пусть себе твитит на здоровье.

Об авторах
Дмитрий Тренин директор Московского центра Карнеги
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, G7, Дональд Трамп, Владимир Путин, холодная война
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter