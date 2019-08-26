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В Кремле напомнили о необходимости консенсуса для возвращения России в G8

Возвращение к формату «Большой восьмерки» не может произойти без общего решения всех стран G7, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Конечно, возвращаться в «семерку» только по приглашению одной из стран невозможно, потому что там все решения принимаются консенсусом», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента ответил отрицательно на вопрос о том, не считает ли Москва слова президента США Дональда Трампа о приглашении России к участию в саммитах G7 провокацией. «Нет, не считаем», — сказал он.

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Россия перестала принимать участие в саммитах «Большой восьмерки» в 2014 году, после присоединения Крыма. В середине августа Трамп предложил вернуть Россию в G8, назвав такой формат более уместным.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что для возвращения России к формату G8 необходим прогресс в реализации минских соглашений. Президент Франции Эмманюэль Макрон также отметил, что возвращение к старому формату без разрешения кризиса на Украине было бы стратегической ошибкой. Он уточнил, что приглашение России без всяких условий может быть воспринято как признак слабости G7.

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что причины, по которым Россию исключили из G8, до сих пор актуальны, и к ним добавились новые. Он также предложил пригласить вместо России Украину в качестве гостя на следующий саммит G7.

Теги: Кремль, G8, Дмитрий Песков
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