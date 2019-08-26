В Кремле напомнили о необходимости консенсуса для возвращения России в G8

В Кремле напомнили о необходимости консенсуса для возвращения России в G8

Возвращение к формату «Большой восьмерки» не может произойти без общего решения всех стран G7, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Конечно, возвращаться в «семерку» только по приглашению одной из стран невозможно, потому что там все решения принимаются консенсусом», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента ответил отрицательно на вопрос о том, не считает ли Москва слова президента США Дональда Трампа о приглашении России к участию в саммитах G7 провокацией. «Нет, не считаем», — сказал он.

Россия перестала принимать участие в саммитах «Большой восьмерки» в 2014 году, после присоединения Крыма. В середине августа Трамп предложил вернуть Россию в G8, назвав такой формат более уместным.