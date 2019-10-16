ООН предложил рассмотреть в суде невыдачу США виз дипломатам из России

Ситуацию с невыдачей США виз российским дипломатам могут передать в международный суд. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин после заседания комитета по отношениям со страной пребывания организации, передает ТАСС.

По его словам, заместитель генсекретаря ООН поддержал позицию России о том, что США нарушили обязательства из-за невыдачи виз. С этим же, отметил Кузьмин, согласились многие другие страны, тогда как представители ЕС «заняли промежуточную позицию».

Он добавил, что впервые решался вопрос о конкретных действиях. «Часть делегаций, и мы поддерживаем эту инициативу, говорили о том, чтобы запустить механизм, предусмотренный соглашением о штаб-квартире, а именно проведение арбитража между генеральным секретарем ООН и государством пребывания», — сказал Кузьмин.

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