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Протестующие каталонцы заблокировали собор Саграда-Фамилия в Барселоне

Протестующие заблокировали доступ к собору Святого Семейства (Саграда-Фамилия) в Барселоне, сообщается в аккаунте храма в Twitter.

«Из-за группы протестующих, которая в настоящее время разместилась перед базиликой, блокируя вход, мы не можем гарантировать, что посетители будут иметь доступ к территории. Мы надеемся, что ситуация вернется в нормальное русло как можно скорее», — говорится в сообщении.

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В храме добавили, что собор Святого Семейства будет открыт до тех пор, пока его работники смогут гарантировать безопасность посетителей и качество обслуживания. В храме извинились за неудобства и отметили, что все, кто купил билеты, могут их вернуть.

El Periodico отмечает, что участники акции протеста окружили храм, в котором находятся десятки туристов. В результате они не могут выбраться из собора, так как выходы для посетителей также перекрыты. Издание добавляет, что протестующие выкрикивают «Пучдемон — наш президент» и «Свободу политзаключенным». Naciodigital опубликовало фотографии с места событий.

Акции протеста проходят в Каталонии с 14 октября. В результате пострадали 125 человек.

Их причиной стал приговор девяти сторонников автономии региона к длительным срокам лишения свободы (от 9 до 13 лет). Их обвинили в подстрекательстве к мятежу и злоупотреблении госсредствами. Верховный суд Испании также выдал ордер на арест бывшего главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, скрывающегося в Бельгии. После этого он добровольно явился в прокуратуру Брюсселя.

Теги: Барселона, протестные акции, храм
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