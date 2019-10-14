Испанский суд выдал ордер на арест экс-лидера Каталонии Пучдемона

Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал ордера на арест экс-главы женералитата (парламента и правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд выдал сразу два ордера: европейский, действующий на территории всех стран — участниц ЕС, и международный. В тексте сообщения говорится, что ордера были выданы на основании обвинений в мятеже и растрате государственных средств.

В 2018 году Верховный суд уже выдавал европейские ордера на арест экс-главы Каталонии и пятерых его сторонников. В октябре 2018 года суд отозвал ордера, объяснив решение нежеланием судить сепаратистов только за растрату госсредств.

Сейчас Пучдемон живет в Бельгии, куда он приехал в октябре 2018 года после провозглашения независимости Каталонии парламентом региона и угрозы уголовного преследования со стороны властей Испании. В октябре 2018 года экс-глава каталонского женералитата объявил о создании новой партии «Национальный зов», заявив, что будет продолжать борьбу за независимость.