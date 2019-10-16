В протестах в Барселоне пострадали 125 человек

В протестах в Барселоне пострадали 125 человек

В ходе массовых беспорядков в различных городах испанской Каталонии число пострадавших составило порядка 125 человек. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на данные службы медицинской помощи.

15 октября и в ночь на 16 октября неотложную медицинскую помощь оказали 125 пострадавшим. Издание подчеркнуло, что ни один из случаев не был серьезным. Также ранения и травмы получили не менее 75 силовиков: 57 сотрудников автономных полицейских сил Каталонии Mossos de Escuadra и 18 — Национальной полиции.

Ранее сообщалось о 131 пострадавшем в ходе протестов. Из-за массовых беспорядков было нарушено авиасообщение. Так, около ста регулярных рейсов в аэропорту Барселоны было отменено.