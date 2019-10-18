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Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно явился в прокуратуру Брюсселя

Бывший руководитель правительства Каталонии Карлес Пучдемон добровольно явился в брюссельскую прокуратуру, сообщает издание El Periodico. Он принял такое решение после того как суд в Испании выдал очередной ордер с требованием задержать политика и выдать его на родину.

Адвокаты Пучдемона попросили бельгийские власти не допускать его экстрадиции. Они утверждают, что в Испании политик не сможет рассчитывать на справедливый суд, учитывая несоразмерные обвинения, выдвинутые властями.

Теперь бельгийским властям в течение 48 часов надо определиться: поместить его под стражу или выпустить под подписку о невыезде из Бельгии и обязательство сообщать полиции о своем местонахождении. Предыдущие два раза, когда суд в Брюсселе разбирал дело Пучдемона, выбирался второй вариант.

Политика
Испанский суд выдал ордер на арест экс-лидера Каталонии Пучдемона

Пучдемон живет в Бельгии с октября 2018 года. В эту страну он прибыл после провозглашения независимости Каталонии парламентом региона и угрозы уголовного преследования со стороны властей Испании. Тогда же экс-глава каталонского правительства объявил о создании новой партии «Национальный зов», заявив, что будет продолжать борьбу за независимость.

Теги: Карлес Пучдемон, Каталония, Испания
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