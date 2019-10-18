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Политика ,  
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Страны ЕС не смогли согласовать санкции против Турции

Страны ЕС на саммите в четверг не смогли согласовать общие санкции против Турции из-за военной операции в Сирии, передает заявление будущего главы Евросовета, премьера Бельгии Шарля Мишеля радиостанция RTBF.be.

«В силу ряда причин по вопросу санкций на данном этапе двигаться дальше невозможно», — заявил он. При этом Мишель добавил, что ЕС имеет четкую позицию по отношению к турецкой интервенции в Сирии.

Политика
Курды обвинили Турцию в срыве перемирия в Сирии

Турция начала военную операцию под названием «Источник мира» 9 октября. Военные перешли границу с Сирией и начали военные действия на территориях, которые занимают курды. Целью операции было заявлено «предотвращение появления террористического коридора» на южной границе Турции, так как Анкара считает курдские группировки — «Отряды народной самообороны» (YPG) и «Сирийские демократические силы» (SDF), поддерживаемые США, террористическими.

15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Минэнерго и Минобороны Турции, а также в отношении их руководителей. Кроме того, ограничительные меры распространили на главу турецкого МВД.

Политика
Эрдоган назвал дезинформацией сообщения о срыве перемирия в Сирии

В четверг глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майкл Пенс сообщили о решении прекратить операцию. В обмен на это США пообещали снять санкции. Однако утром 18 октября курды сообщили, что турецкие военные сорвали перемирие.

Шарль Мишель был избран президентом Евросовета в июле 2019 года. Он вступит в должность в декабре текущего года. Полномочия нынешнего главы Евросовета Дональда Туска истекают в ноябре. Срок работы главы Евросовета составляет 2,5 года и может быть продлен только один раз.

Теги: ЕС, санкции, Турция
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