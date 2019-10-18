Кремль понадеялся на информацию от Турции о приостановке операции в Сирии

Кремль понадеялся на информацию от Турции о приостановке операции в Сирии

Информация о договоренностях США и Турции о приостановке операции в Сирии в Кремле надеются получить из Анкары. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«От Турции рассчитываем получить информацию», — заявил он.

О решении временно, на 120 часов, прекратить операцию Турции в Сирии объявил в четверг вечером вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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