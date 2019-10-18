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Трамп заявил о «полном контроле» над «Исламским государством»

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Техасе заявил о «полном контроле» над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Слова американского лидера размещены на сайте Белого дома.

«Исламское государство полностью под контролем, и мы продолжаем захватывать его больше. Мы имеем замечательную ситуацию, разработанную различными способами», — сказал Трамп, отметив, что для него большая честь быть причастным к этому (ликвидации ИГ — ред. РБК).

«Турция будет счастлива, курды будут счастливы, ИГ будет несчастным», — добавил он, сообщает The Hill.

Данное заявление прозвучало из уст Трампа на фоне решения Вашингтона и Анкары о приостановке военной операции «Источник мира», начатой по инициативе турецкой стороны 9 октября. Соглашение о приостановлении операции на 120 часов было достигнуто в ходе визита в столицу Турции вице-президента США Майкла Пенса. За этот срок курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) должны будут выйти из района операции на севере Сирии. После того, как они покинут эту зону, Турция завершит свою военную операцию.

В Дамаске назвали соглашение США и Турции об установлении перемирия туманным. При этом курдские «Сирийские демократические силы» (SDF) заявили о согласии с решением Турции приостановить военную операцию.

Теги: Дональд Трамп, «Исламское государство», военная операция в Сирии
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