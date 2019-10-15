МИД заявил о работе над предотвращением столкновения армий Сирии и Турции

МИД заявил о работе над предотвращением столкновения армий Сирии и Турции

Москва рассчитывает, что прямых столкновений турецких и сирийских военнослужащих на севере Сирии не произойдет, переговоры о предотвращении такого сценария уже ведутся. Об этом журналистам заявил спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку, замглавы МИДа Михаил Богданов, передает «РИА Новости».

«Мы, конечно, надеемся, что никаких столкновений не должно быть, наоборот — идут контакты с тем, чтобы выработать какие-то подходы в соответствии с нормами и принципами международного права и с учетом законных интересов сторон», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, между кем идут контакты, он сказал: «Между всеми». При этом замминистра добавил, что пока не готов говорить о роли России в решении этого вопроса, отмечает ТАСС.

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. Как утверждают в Анкаре, ее цель заключается в вытеснении курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG, турецкие власти считают их террористической организацией) от границы, где планируется создать зону безопасности.