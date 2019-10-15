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МИД заявил о работе над предотвращением столкновения армий Сирии и Турции

Москва рассчитывает, что прямых столкновений турецких и сирийских военнослужащих на севере Сирии не произойдет, переговоры о предотвращении такого сценария уже ведутся. Об этом журналистам заявил спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку, замглавы МИДа Михаил Богданов, передает «РИА Новости».

«Мы, конечно, надеемся, что никаких столкновений не должно быть, наоборот — идут контакты с тем, чтобы выработать какие-то подходы в соответствии с нормами и принципами международного права и с учетом законных интересов сторон», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, между кем идут контакты, он сказал: «Между всеми». При этом замминистра добавил, что пока не готов говорить о роли России в решении этого вопроса, отмечает ТАСС.

Политика
Кремль подтвердил контакты с Турцией по проведению операции в Сирии

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. Как утверждают в Анкаре, ее цель заключается в вытеснении курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG, турецкие власти считают их террористической организацией) от границы, где планируется создать зону безопасности.

По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, Россия положительно отнеслась к военной операции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что между двумя странами были контакты и переговоры по этому вопросу, но отметил, что в Кремле «не хотели бы думать» о возможности вовлечения в операцию России.

Фотогалерея 
Турецкая военная операция на севере Сирии. Фоторепортаж

США, европейские страны, а также Лига арабских государств осудили решение Анкары ввести войска в Сирию. Германия и Франция решили приостановить экспорт военной продукции турецкой стороне, а США ввели санкции против Минобороны и Минэнерго Турции. Против операции выступил и официальный Дамаск. Курды заключили соглашение с властями Сирии, согласно которому сирийские военные займут позиции на севере страны и помогут им остановить наступление турецкой армии вглубь страны.

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SANA сообщило о входе сирийской армии в Манбидж

Теги: МИД Росиии, Турция, Сирия
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