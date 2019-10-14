SANA сообщило о входе сирийской армии в Манбидж

SANA сообщило о входе сирийской армии в Манбидж

Силы правительственной армии Сирии (САА) вошли в расположенный на севере провинции Алеппо город Манбидж. Об этом сообщает государственное сирийское новостное агентство SANA.

По данным агентства, подразделения правительственных войск выдвинулись на север страны для противостояния турецкой агрессии и обеспечения безопасности местного населения.

Ранее СМИ сообщили о начале наступления на Манбидж турецких военных и их союзников. По данным телеканала A Haber, до этого турецкие военнослужащие ожидали в зоне безопасности на границе города.

9 октября Турция объявила о начале наземной операции «Источник мира» в Сирии. Целью операции являются курдские «Отряды народной самообороны», которые Анкара считает террористической организацией. На стороне Турции также выступает вооруженная оппозиция — «Сирийская национальная армия».