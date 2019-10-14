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Операция Турции в Сирии ,  
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SANA сообщило о входе сирийской армии в Манбидж

Силы правительственной армии Сирии (САА) вошли в расположенный на севере провинции Алеппо город Манбидж. Об этом сообщает государственное сирийское новостное агентство SANA.

По данным агентства, подразделения правительственных войск выдвинулись на север страны для противостояния турецкой агрессии и обеспечения безопасности местного населения.

Ранее СМИ сообщили о начале наступления на Манбидж турецких военных и их союзников. По данным телеканала A Haber, до этого турецкие военнослужащие ожидали в зоне безопасности на границе города.

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Турецкая военная операция на севере Сирии. Фоторепортаж

9 октября Турция объявила о начале наземной операции «Источник мира» в Сирии. Целью операции являются курдские «Отряды народной самообороны», которые Анкара считает террористической организацией. На стороне Турции также выступает вооруженная оппозиция — «Сирийская национальная армия».

Курдские формирования договорились с сирийскими властями о размещении правительственных войск на границе с Турцией, которые должны помочь отразить турецкое наступление. Их поддержат «Сирийские демократические силы».

Сирийская правительственная армия также начала наступление на севере страны, чтобы оказать сопротивление турецким военным и их союзникам. Ливанский канал Al Mayadeen ранее сообщал со ссылкой на источники среди курдов, что армия Башара Асада продвигается к Манбиджу через курдские блокпосты без сопротивления.

Теги: Сирия, турецкая армия
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