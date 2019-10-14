Матвиенко заявила о готовности к восстановлению авиасообщения с Киевом

Матвиенко заявила о готовности к восстановлению авиасообщения с Киевом

Если руководство Украины предложит возобновить авиасообщение с Россией, Москва ответит положительно. Об этом сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

По словам спикера, принятое в 2015 году решение украинских властей о прекращении полетов было «антинародным». Матвиенко также отметила, что вопрос восстановления авиасообщения потребует технической проработки и консультаций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения между двумя странами, заявив, что оно приводит к банкротству украинских авиакомпаний.

В 2014 году Киев ввел санкции против 27 российских авиакомпаний, потребовав от них порядка $5,3 млн из-за полетов в Крым. В октябре 2015 года Украина прекратила авиасообщение с Россией, Москва ответила зеркально. В июле текущего года глава Росавиации Александр Нерадько заявил о готовности России к переговорам по восстановлению авиасообщения. Позже министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отметил, что для возобновления полетов нужно иметь «суицидальный настрой». В ответ в Совете Федерации заявили, что от запрета в первую очередь страдают граждане Украины.

В конце сентября авиакомпания «Международные авиалинии Украины» перестала выполнять собственные прямые рейсы между Киевом и Нур-Султаном из-за необходимости облетать российское воздушное пространство.