На Украине назвали суицидальной идею восстановить авиасообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что нужно иметь суицидальный настрой, чтобы возобновить авиасообщение с Россией. Об этом он рассказал в интервью «Экономической правде».

Министр назвал Россию агрессором и сказал, что Украина не хочет повторения катастрофы с малайзийским Boeing в 2014 году. «Это просто опасно для украинцев. Мне кажется, надо иметь какой-то суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения», — сказал Криклий.

Он также сообщил, что железнодорожное сообщение не представляет таких опасностей, как авиационная сфера, поэтому вопрос о полном закрытии железнодорожных перевозок между Россией и Украиной лежит в политической плоскости. Но этому в том числе мешают и международные отношения, согласно которым между странами должен происходить транзит, добавил Криклий.

С октября 2015 года между Россией и Украиной нет прямых рейсов. Также Киев запретил российским компаниям использовать свое воздушное пространство для транзитных полетов. В июле этого года глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что Москва готова к переговорам по восстановлению авиасообщения с Украиной.

