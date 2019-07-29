Росавиация заявила о готовности к переговорам об авиасообщении с Украиной

Росавиация заявила о готовности к переговорам об авиасообщении с Украиной

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что Россия готова к переговорам по восстановлению авиасообщения с Украиной. Об этом он сообщил в кулуарах Минтранса, сообщает корреспондент РБК.

«Мы всегда были готовы, и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения», — сказал Нерадько.

Ранее в июле на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой возобновить авиасообщение с Россией. В тексте отмечается, что из-за отсутствия рейсов страдают украинцы, который не могут видеться с семьями.

К моменту написания заметки петицию подписали более 500 человек. Чтобы президент рассмотрел прошение, его за три месяца должны поддержать 25 тыс. человек.

С октября 2015 года между Россией и Украиной нет прямых рейсов. Также Киев запретил российским компаниям использовать свое воздушное пространство для транзитных полетов.