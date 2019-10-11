Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения с Россией

Президент Украины заявил, что не понимает, почему Украины с Россией отсутствует авиасообщение при том, что железнодорожное сохраняется. Он отметил, что это приводит к банкротству авиакомпаний страны, передает корреспондент РБК.

«Я говорил, что считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. У нас, кстати, из-за этого банкротятся авиакомпании», — заявил Зеленский. «У нас дотационными являются в принципе авиарейсы, и, честно говоря, мы можем спокойно национализировать нашу крупную авиакомпанию», — отметил украинский президент. По его словам, от подобного решения «будут только счастливы все собственники», которые смогут не выплачивать долги. «Но пока мы им такое счастье не предоставим», — добавил Зеленский.

В конце 2014 года Украина ввела санкции против 27 российских авиакомпаний, потребовав с них около $5,3 млн из-за полетов в Крым, а в октябре следующего года прекратила авиасообщение с Россией, на что Москва ответила зеркально. Киев в том числе запретил российским компаниям использовать свое воздушное пространство для транзитных полетов. В июле этого года глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что Москва готова к переговорам по восстановлению авиасообщения. Позже министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отметил, что нужно иметь суицидальный настрой, чтобы возобновить полеты между странами. В Совете Федерации на это ответили, что от запрета в первую очередь страдают украинцы.

27 сентября авиакомпания «Международные авиалинии Украины» прекратила выполнять собственные прямые рейсы между Киевом и Нурсултаном из-за необходимости облетать российское воздушное пространство.