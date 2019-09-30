Киевская авиакомпания прекратила рейсы в Алма-Ату из-за запрета России

Прямого авиасообщения между Россией и Украиной нет с октября 2015 года. В МАУ решили отказаться от рейсов Киев — Алма-Ата из-за необходимости облетать российское воздушное пространство

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Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 27 сентября прекращает выполнять собственные прямые рейсы между Киевом и Нурсултаном, сообщается на сайте перевозчика.

«Решение остановить полеты принято в связи с отрицательной рентабельностью рейса, вызванной необходимостью облетать территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В МАУ пояснили, что из-за запрета на использование воздушного пространства России для украинских авиакомпаний продолжительность рейса по маршруту Киев — Алма-Ата выросла с 5 ч. 20 мин. до 6 ч. 35 мин., что повлекло за собой дополнительные расходы, «которые не представляется возможным покрыть даже с учетом эффекта от транзитных перевозок».

«Пассажиры МАУ по-прежнему смогут добраться до Казахстана благодаря код-шеринговому соглашению с авиакомпанией Air Astana на маршрутах до Нурсултана и Алма-Аты», — добавили в авиакомпании.