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Киевская авиакомпания прекратила рейсы в Алма-Ату из-за запрета России
Прямого авиасообщения между Россией и Украиной нет с октября 2015 года. В МАУ решили отказаться от рейсов Киев — Алма-Ата из-за необходимости облетать российское воздушное пространство
Фото: Zuma \ TASS

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 27 сентября прекращает выполнять собственные прямые рейсы между Киевом и Нурсултаном, сообщается на сайте перевозчика.

«Решение остановить полеты принято в связи с отрицательной рентабельностью рейса, вызванной необходимостью облетать территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В МАУ пояснили, что из-за запрета на использование воздушного пространства России для украинских авиакомпаний продолжительность рейса по маршруту Киев — Алма-Ата выросла с 5 ч. 20 мин. до 6 ч. 35 мин., что повлекло за собой дополнительные расходы, «которые не представляется возможным покрыть даже с учетом эффекта от транзитных перевозок».

«Пассажиры МАУ по-прежнему смогут добраться до Казахстана благодаря код-шеринговому соглашению с авиакомпанией Air Astana на маршрутах до Нурсултана и Алма-Аты», — добавили в авиакомпании.

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В декабре 2018 года МАУ прекратила свои рейсы в Нурсултан, убытки по этому направлению за 2016–2018 годы составили $7,28 млн. С 2013 по 2019 год МАУ перевезла более 528 тыс. пассажиров по маршруту Киев — Алма-Ата, выполнив 2120 рейсов. Таким образом, авиакомпания обеспечила аэропорту Борисполь дополнительный транзитный поток в 380 тыс. пассажиров.

В декабре 2014 года Украина ввела санкции против 27 российских авиакомпаний, потребовав от них около 300 млн гривен (около $5,3 млн) из-за полетов в Крым, а в октябре следующего года полностью прекратила воздушное сообщение с Россией, на что Москва ответила зеркально.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Международные авиалинии Украины, Казахстан
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