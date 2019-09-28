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В Совфеде ответили Киеву на неготовность возобновить авиасообщение

От прерванного авиасообщения с Россией в первую очередь страдают украинцы. Возобновление полетов между странами станет возможным только тогда, когда Киев наладит нормальные отношения с Москвой, заявил РБК член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Так он прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, ранее заявившего о том, что говорить о восстановлении авиасообщения с Россией пока нельзя.

«Они думают, что этим они обижают или наказывают Россию, а на самом деле — самих себя, своих граждан, которые испытают огромные трудности для поездки в Россию. Абсолютно какое-то непонимание реальной ситуации, нежелание идти навстречу прежде всего гражданам Украины», — сказал Цеков. Он отметил, что сейчас многие из руководства Украины мыслят и действуют подобно тому, как было «при президенте Порошенко и правительстве Гройсмана». «Пока я не вижу хорошего будущего, хороших результатов для Украины при такой политике. Без нормальных отношений с Россией у Украины нет никакого будущего», — заявил РБК Цеков.

«Если украинцам рано [говорить о возобновлении авиасообщения], то у нас тем более не горит. Это больше для удобства украинцев, которые работают в России. Им тяжело добираться», — заявил РБК первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров. Он отметил, что россиянам, в свою очередь, сейчас не нравится посещать Украину, поскольку они не хотят «нарваться на какие-то проблемы». «Поэтому мы подождем, когда Украина созреет для этого», — сказал Джабаров.

Ранее на Украине назвали суицидальной идею восстановить авиасообщение с Россией. Министр инфраструктуры страны Владислав Криклий назвал Москву агрессором и сказал, что Украина не хочет повторения катастрофы с малайзийским Boeing в 2014 году. «Учитывая, как они себя ведут, о прямом авиасообщении с ними [с Россией] нельзя говорить вообще», — заявил он в интервью «Экономической правде».

Между Россией и Украиной нет прямых авиаперелетов с октября 2015 года. Киев также запретил российским компаниям проводить транзитные полеты через свое воздушное пространство. В июле этого года глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что Москва готова к переговорам по восстановлению авиасообщения с Украиной.

Теги: Владимир Джабаров, авиасообщение, Украина, новости РБК
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На Украине назвали суицидальной идею восстановить авиасообщение с Россией
Политика
Росавиация заявила о готовности к переговорам об авиасообщении с Украиной
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