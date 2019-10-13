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Протесты из-за храма в Екатеринбурге ,  
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В Екатеринбурге назвали данные экзитполов по выборам за место для храма

Лидером опроса по выбору места для строительства кафедрального собора Святой Екатерины стал участок бывшего Приборостроительного завода, по адресу: Горького, 17. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные экзитпола «Центр общественных инициатив».

По состоянию на 20:00 по местному времени (18:00 мск), в экзитполе приняли участие около 60 тыс. респондентов. Из них 43,23% проголосовали за площадку бывшего Приборостроительного завода в историческом центре. Еще 27,19% поддержали площадку за Макаровским мостом. Участвовать в экзитполе отказались 29,57%.

Как сообщается на сайте городского избиркома, в 20:00 (18:00 мск) в Екатеринбурге закрылись все опросные участки для голосования. На момент закрытия пунктов опроса явка составила 8,98%. В голосовании приняли участие 97 472 человека.

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Как ранее заявляли в пресс-службе избирательной комиссии, опрос будет признан в том случае, если в нем примут участие не менее 1% избирателей. Всего для потенциального строительства храма депутатами были утверждены две площадки: место бывшего Приборостроительного завода и за Макаровским мостом.

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Изначально храм планировалось возвести в сквере у Театра драмы в центре города. В мае площадку обнесли забором, после чего местные жители устроили протесты. Против активистов выдвинули ОМОН, несколько десятков человек получили административные аресты. Когда на ситуацию обратил внимание президент Владимир Путин, городская администрация объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам возведения храма.

В середине июня епархия Екатеринбурга отказалась от строительства храма в сквере. Для определения места постройки мэрия города решила провести опрос.

Теги: Екатеринбург, храм, строительство, голосование, экзитполы
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