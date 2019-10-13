В Екатеринбурге назвали данные экзитполов по выборам за место для храма

В Екатеринбурге назвали данные экзитполов по выборам за место для храма

Лидером опроса по выбору места для строительства кафедрального собора Святой Екатерины стал участок бывшего Приборостроительного завода, по адресу: Горького, 17. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные экзитпола «Центр общественных инициатив».

По состоянию на 20:00 по местному времени (18:00 мск), в экзитполе приняли участие около 60 тыс. респондентов. Из них 43,23% проголосовали за площадку бывшего Приборостроительного завода в историческом центре. Еще 27,19% поддержали площадку за Макаровским мостом. Участвовать в экзитполе отказались 29,57%.

Как сообщается на сайте городского избиркома, в 20:00 (18:00 мск) в Екатеринбурге закрылись все опросные участки для голосования. На момент закрытия пунктов опроса явка составила 8,98%. В голосовании приняли участие 97 472 человека.

Как ранее заявляли в пресс-службе избирательной комиссии, опрос будет признан в том случае, если в нем примут участие не менее 1% избирателей. Всего для потенциального строительства храма депутатами были утверждены две площадки: место бывшего Приборостроительного завода и за Макаровским мостом.