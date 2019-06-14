Патриарх увидел политику в споре из-за храма в Екатеринбурге

По мнению патриарха, из-за строительства храмов не должно возникать политической борьбы. Церкви нужно работать с молодежью и более убедительно объяснять необходимость постройки храмов, считает он

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что протесты из-за строительства храма в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге были хорошо организованной акцией, а в самом конфликте есть политика, сообщается на сайте РПЦ.

«Строительство храмов никак не должно становиться предметом борьбы, в том числе политической. А факт, что в данном конфликте присутствовало политическое измерение, совершенно очевиден», — сказал патриарх.

Он рассказал, что изучил, какими сообщениями обменивались пользователи соцсетей, и пришел к выводу, что «это была хорошо организованная акция» и в ней участвовало много молодых людей. По словам патриарха, церкви нужно сделать своим приоритетом заботу о молодежи в целом. «Скажу вещь, может быть, вполне банальную: люди в этом возрасте очень восприимчивы, легко внушаемы, легко организуемы», — добавил он.

При этом патриарх задается вопросом о том, почему молодежь «так легко поддалась» тем, кто выступал против строительства храма в сквере. Он отметил, что считает идею возвести храм в этом месте совершенно логичной. «Справа и слева от храма предполагалось разбить парк, а также сделать красивую набережную, по которой могли бы гулять люди», — заявил патриарх Кирилл.