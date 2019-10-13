Явка на опрос по храму в Екатеринбурге превысила минимальный порог

Явка жителей Екатеринбурга, которые пришли поучаствовать в опросе о месте для строительства храма Святой Екатерины, к 14:00 (12:00 мск) составила 4,71%, сообщается на сайте избирательной комиссии города. Всего к этому времени проголосовало 51 158 человек, что позволяет признать опрос состоявшимся.

Ранее пресс-служба избирательной комиссии заявляла, что опрос признают, в случае если в нем примут участие не менее 1% избирателей. Голосование продлится до 20:00 (18:00 мск).

Опрос предлагает местным жителям выбрать из двух площадок для строительства храма Святой Екатерины. Изначально его планировали возвести в центре города у Театра драма. Однако в мае против строительства выступили местные жители, после чего епархия Екатеринбурга отказалась от этой идеи.