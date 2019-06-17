Строительство храма в Екатеринбурге начнут не раньше 2020 года

Строительство храма в Екатеринбурге начнут не раньше 2020 года

Строительство кафедрального собора во имя Святой Екатерины, который планировалось возвести в Екатеринбурге к трехсотлетию города, может быть не закончено к юбилею. Об этом заявил на пресс-конференции вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Причиной этого чиновник назвал задержку начала строительства из-за смены места постройки.

«Раньше конца 2020 года к строительству не приступить. Экспертиза, привязка, изучение нового участка будут затруднять этот вопрос», — цитирует Бидонько портал «Деловой квартал».

Вице-губернатор отметил, что 2023 год, год трехсотлетнего юбилея Екатеринбурга, остается «желательной датой», но «основательность и качество важнее».

Первоначально собор планировалось построить к 2023 году в сквере у Театра драмы, однако в мае 2019 года, когда будущую стройплощадку обнесли забором, в Екатеринбурге начались массовые акции протеста. В конце концов, президент России Владимир Путин предложил властям города и региона провести опрос жителей. По данным ВЦИОМа, постройку храма в сквере сочли неудачной идеей почти три четверти жителей Екатеринбурга.

16 июня Екатеринбургская епархия отказалась от идеи постройки собора в сквере у Театра драмы.