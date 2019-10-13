Меркель потребовала от Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили военную операцию Анкары на севере Сирии и буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье, сообщается на сайте правительства ФРГ.

Обсуждая действия турецких военных, Меркель высказалась за немедленное прекращение военной операции. Канцлер считает, что вне зависимости от «справедливых интересов Турции в сфере безопасности» операция приведет к переселению большого числа местных жителей, а также спровоцирует дестабилизацию региона и усиление террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

«Другими темами были ситуация в сирийской провинции Идлиб и буровые разведочные работы Турции в Восточном Средиземноморье», — говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.