Представитель SDF Мустафа Бали назвал решение Вашингтона ударом в спину. В официальном заявлении группировка напомнила, что потеряла около 11 тыс. человек в совместной с США войне с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). SDF пообещала Турции тотальную войну по всей границе.
Трамп в понедельник в серии из пяти сообщений в Twitter объяснил, почему американским военным было приказано покинуть северо-восток Сирии. «Курды воевали вместе с нами, но мы заплатили им за это огромные деньги и поставляли им вооружение. Они боролись с Турцией на протяжении десятилетий. Я сдерживал эту войну почти три года, но нам пора выйти из этих нелепых бесконечных войн», — написал Трамп и заключил, что теперь «Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды должны будут урегулировать эту ситуацию». «Мы не собираемся поддерживать турок и не будем поддерживать SDF, — сказал The New York Times неназванный американский чиновник. — Если они столкнутся, мы просто останемся в стороне».
В чем состоит план Эрдогана
Создание буфера вдоль всей турецко-сирийской границы, а также подавление курдского сопротивления — главная стратегическая цель Анкары в регионе с начала конфликта в Сирии. В 2016–2017 годах Турция провела операцию «Щит Евфрата», в результате которой ее частям удалось вклиниться между двумя подконтрольными курдам территориями и отрезать район Африн от союзников на восточном берегу Евфрата. Целью следующей, прошедшей в 2018 году, турецкой операции «Оливковая ветвь» стало вытеснение курдов из Африна. После этого Эрдоган неоднократно заявлял о планах начать кампанию на северо-востоке Сирии. Вашингтон старался удержать Анкару от этого.
7 августа этого года США и Турция договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии. Предполагалось, что за поддержание там порядка будут отвечать американские и турецкие военные. Однако довольно быстро Эрдоган стал утверждать, что патрульных миссий недостаточно. В конце сентября на заседании Генассамблеи ООН он заявил, что в планах Анкары сформировать 480-километровую зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы. В образовавшейся в случае успеха буферной зоне планируется разместить 2 млн сирийских беженцев, которых в Турции уже около 3,6 млн.
По словам Эрдогана, глубина зоны составит 30 км, однако за счет ее расширения до линии Дейр-эз-Зора она сможет вместить еще 1 млн сирийцев. Собеседник The Washington Post сказал газете в понедельник, что правительство США не имеет ни малейшего представления о том, в каком масштабе будет проходить операция. В ООН же заявили, что готовятся к худшему.
Дональд Трамп через несколько часов после того, как написал серию твитов, опубликовал еще два, и эти твиты сильно отличались по тональности от предыдущих. «Как я уже говорил ранее, если Турция сделает что-то, что я при всей своей огромной и непревзойденной мудрости сочту выходящим за рамки, я сотру экономику Турции с лица земли», — высокомерно предупредил он.
Официальная позиция Москвы с момента вступления в войну в Сирии четыре года назад на стороне президента страны Башара Асада — полное восстановление суверенитета страны. Формально создание буфера на турецко-сирийской границе противоречит этой идее. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в понедельник, что у Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в последнее время не было контактов, посвященных этой операции.
Россия не станет выступать против вторжения по нескольким причинам, считает руководитель отдела исследования ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Кирилл Семенов. Во-первых, потому что формально и Турция выступает за полное восстановление Сирии в границах, а также потому, что Москва не может повлиять на ситуацию: территория, на которой будет вестись операция, не контролируется проправительственными силами, отмечает он.
Кроме того, продолжает Семенов, Москва может рассчитывать, что операция обострит отношения Анкары и Вашингтона, это возможно в том случае, если между курдскими отрядами самообороны и турецкой армией начнутся столкновения. По мнению эксперта, возможно, что США удалось договориться с курдами об отходе вслед за американскими военными за тридцатикилометровую зону. «США же тоже не собираются уходить оттуда полностью. Все заявления выдержаны в тоне, что они уходят только только из некоторых районов», — отметил он. «Наконец, Москва хотела бы, чтобы столкновение с Турцией подтолкнуло курдов к сближению с официальным Дамаском», — резюмировал Семенов.