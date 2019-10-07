США дали зеленый свет новой операции Турции в Сирии Курды назвали это ударом в спину, Анкара говорит о создании буферной зоны

Турция готовится начать военную операцию в Сирии против союзных США курдов из «Сирийских демократических сил». Дональд Трамп предупредил, что разрушит экономику Турции, если Анкара выйдет за рамки согласованного плана

Почему США одобрили операцию Турции против курдов

Турция готовится начать операцию в северо-восточной Сирии. Она может стать крупнейшей для Анкары за все время сирийской кампании как минимум по ширине фронта. Турецкие войска рискуют натолкнуться на ожесточенное сопротивление курдских отрядов самообороны, которые контролируют всю турецко-сирийскую границу от Манбиджа до самого Ирака.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление может начаться в любой момент. Еще в субботу турецкие СМИ сообщили, что к южной границе страны стягиваются войска.

Территорию, где планируется операция, контролируют курдские подразделения YPG («Отряды народной самообороны») и YPJ («Женские отряды самообороны»). С момента вступления США в войну в Сирии именно YPG и YPJ были здесь одними из главных союзников Вашингтона. С 2015 года американские инструкторы обучали курдских командиров и поставляли им оружие. Отряды составляют ядро более широкого формирования — «Сирийских демократических сил» (SDF), которые являются боевым крылом прокурдской партии «Демократический союз» (в Турции ее считают террористической, как и идеологически родственную ей Рабочую партию Курдистана).

В воскресенье Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. После этого турецкий лидер объявил о начале вывода войск США из северо-восточной Сирии — всего в районе находится около 1 тыс. американских военнослужащих. Источник The Washington Post подтвердил изданию, что в понедельник в 6:30 утра по местному времени американские военные снялись с наблюдательных пунктов в приграничном с Турцией Тель-Абьяде. Неназванный турецкий чиновник заявил Reuters, что турецкие войска, скорее всего, начнут наступление только после того, как американцы отойдут на безопасное расстояние, что может занять неделю.