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Политика ,  
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США дали зеленый свет новой операции Турции в Сирии Курды назвали это ударом в спину, Анкара говорит о создании буферной зоны
Турция готовится начать военную операцию в Сирии против союзных США курдов из «Сирийских демократических сил». Дональд Трамп предупредил, что разрушит экономику Турции, если Анкара выйдет за рамки согласованного плана

Почему США одобрили операцию Турции против курдов

Турция готовится начать операцию в северо-восточной Сирии. Она может стать крупнейшей для Анкары за все время сирийской кампании как минимум по ширине фронта. Турецкие войска рискуют натолкнуться на ожесточенное сопротивление курдских отрядов самообороны, которые контролируют всю турецко-сирийскую границу от Манбиджа до самого Ирака.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление может начаться в любой момент. Еще в субботу турецкие СМИ сообщили, что к южной границе страны стягиваются войска.

Территорию, где планируется операция, контролируют курдские подразделения YPG («Отряды народной самообороны») и YPJ («Женские отряды самообороны»). С момента вступления США в войну в Сирии именно YPG и YPJ были здесь одними из главных союзников Вашингтона. С 2015 года американские инструкторы обучали курдских командиров и поставляли им оружие. Отряды составляют ядро более широкого формирования — «Сирийских демократических сил» (SDF), которые являются боевым крылом прокурдской партии «Демократический союз» (в Турции ее считают террористической, как и идеологически родственную ей Рабочую партию Курдистана).

В воскресенье Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. После этого турецкий лидер объявил о начале вывода войск США из северо-восточной Сирии — всего в районе находится около 1 тыс. американских военнослужащих. Источник The Washington Post подтвердил изданию, что в понедельник в 6:30 утра по местному времени американские военные снялись с наблюдательных пунктов в приграничном с Турцией Тель-Абьяде. Неназванный турецкий чиновник заявил Reuters, что турецкие войска, скорее всего, начнут наступление только после того, как американцы отойдут на безопасное расстояние, что может занять неделю.

Представитель SDF Мустафа Бали назвал решение Вашингтона ударом в спину. В официальном заявлении группировка напомнила, что потеряла около 11 тыс. человек в совместной с США войне с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). SDF пообещала Турции тотальную войну по всей границе.

Трамп в понедельник в серии из пяти сообщений в Twitter объяснил, почему американским военным было приказано покинуть северо-восток Сирии. «Курды воевали вместе с нами, но мы заплатили им за это огромные деньги и поставляли им вооружение. Они боролись с Турцией на протяжении десятилетий. Я сдерживал эту войну почти три года, но нам пора выйти из этих нелепых бесконечных войн», — написал Трамп и заключил, что теперь «Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды должны будут урегулировать эту ситуацию». «Мы не собираемся поддерживать турок и не будем поддерживать SDF, — сказал The New York Times неназванный американский чиновник. — Если они столкнутся, мы просто останемся в стороне».

В чем состоит план Эрдогана

Создание буфера вдоль всей турецко-сирийской границы, а также подавление курдского сопротивления — главная стратегическая цель Анкары в регионе с начала конфликта в Сирии. В 2016–2017 годах Турция провела операцию «Щит Евфрата», в результате которой ее частям удалось вклиниться между двумя подконтрольными курдам территориями и отрезать район Африн от союзников на восточном берегу Евфрата. Целью следующей, прошедшей в 2018 году, турецкой операции «Оливковая ветвь» стало вытеснение курдов из Африна. После этого Эрдоган неоднократно заявлял о планах начать кампанию на северо-востоке Сирии. Вашингтон старался удержать Анкару от этого.

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7 августа этого года США и Турция договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии. Предполагалось, что за поддержание там порядка будут отвечать американские и турецкие военные. Однако довольно быстро Эрдоган стал утверждать, что патрульных миссий недостаточно. В конце сентября на заседании Генассамблеи ООН он заявил, что в планах Анкары сформировать 480-километровую зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы. В образовавшейся в случае успеха буферной зоне планируется разместить 2 млн сирийских беженцев, которых в Турции уже около 3,6 млн.

По словам Эрдогана, глубина зоны составит 30 км, однако за счет ее расширения до линии Дейр-эз-Зора она сможет вместить еще 1 млн сирийцев. Собеседник The Washington Post сказал газете в понедельник, что правительство США не имеет ни малейшего представления о том, в каком масштабе будет проходить операция. В ООН же заявили, что готовятся к худшему.

Дональд Трамп через несколько часов после того, как написал серию твитов, опубликовал еще два, и эти твиты сильно отличались по тональности от предыдущих. «Как я уже говорил ранее, если Турция сделает что-то, что я при всей своей огромной и непревзойденной мудрости сочту выходящим за рамки, я сотру экономику Турции с лица земли», — высокомерно предупредил он.

Какова позиция России

Официальная позиция Москвы с момента вступления в войну в Сирии четыре года назад на стороне президента страны Башара Асада — полное восстановление суверенитета страны. Формально создание буфера на турецко-сирийской границе противоречит этой идее. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в понедельник, что у Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в последнее время не было контактов, посвященных этой операции.

Россия не станет выступать против вторжения по нескольким причинам, считает руководитель отдела исследования ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Кирилл Семенов. Во-первых, потому что формально и Турция выступает за полное восстановление Сирии в границах, а также потому, что Москва не может повлиять на ситуацию: территория, на которой будет вестись операция, не контролируется проправительственными силами, отмечает он.

Кроме того, продолжает Семенов, Москва может рассчитывать, что операция обострит отношения Анкары и Вашингтона, это возможно в том случае, если между курдскими отрядами самообороны и турецкой армией начнутся столкновения. По мнению эксперта, возможно, что США удалось договориться с курдами об отходе вслед за американскими военными за тридцатикилометровую зону. «США же тоже не собираются уходить оттуда полностью. Все заявления выдержаны в тоне, что они уходят только только из некоторых районов», — отметил он. «Наконец, Москва хотела бы, чтобы столкновение с Турцией подтолкнуло курдов к сближению с официальным Дамаском», — резюмировал Семенов.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Турция, военная операция, Сирия, курды
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