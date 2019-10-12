Германия решила прекратить поставки оружия Турции из-за операции в Сирии

Никакие новые разрешения на экспорт вооружений правительство Германии не одобрит, предупредил глава МИД страны. Берлин не желает, чтобы его оружие использовалось во время турецкой операции в Сирии

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«На фоне турецкого военного наступления в северо-восточной Сирии федеральное правительство не будет выдавать никаких новых разрешений на любое вооружение, которое может быть использовано Турцией в Сирии», — завил Bild am Sonntag глава МИД Германии Хайко Маас.

Министр напомнил, что первые ограничения на экспорт вооружений Турции были введены еще с 2016 года после, того Анкара начала свою военную операцию в сирийском Африне.

Reuters добавляет, что в 2018 году Германия экспортировала в Турцию вооружения на €243 млн, что составляет почти треть всего немецкого экспорта оружия.

С 9 октября Турция проводит наземную операцию на северо-востоке Сирии. Операция получила название «Источник мира», она проводится против курдских «Отрядов народной самообороны», которых Анкара считает террористической организацией.