Франция потребовала созвать Совбез ООН из-за операции Турции в Сирии

Франция потребовала созвать Совет Безопасности ООН в связи с началом операции Турции по создании зоны безопасности в Сирии. Об этом заявила госсекретарь МИД Франции по европейским вопросам Амели де Моншален, передает Reuters.

Министр также заявила, что Франция, Великобритания и Германия вскоре подготовят заявление, в котором «решительно осуждают» турецкую операцию в Сирии.

Ранее президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции на северо-востоке Сирии под названием «Источник мира», направленной против курдских формирований в этом районе.

Вашингтон отказался поддерживать турецкую операцию и предупредил, что Турция сама будет отвечать за действия боевиков «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в России) в занятых районах Сирии. Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщил, что Турция планирует начать операцию, после того как США завершат вывод своих войск с северо-востока Сирии. Во вторник, 8 октября, Пентагон сообщил, что США вывели свои войска с территории Сирии, где планируется операция.